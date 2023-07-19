الإصلاح والنهضة يثمن قرار الرئيس بشأن العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

ثمن حزب الإصلاح والنهضة الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن قرار العفو يأتي كرسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم وتستمع فيه القيادة السياسية إلى توجه القوى الفاعلة في المجتمع.

وتوجه حزب الإصلاح والنهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير على إفساح المجال دائما وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن للاستفادة منهم في بناء الجمهورية الجديدة.