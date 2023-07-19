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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل دخول مصر السيادي ضمن قائمة أكبر 50 صندوقًا عالميًا.. فيديو

الحكومة
الحكومة

اعتبر الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، دخول صندوق مصر السيادي ضمن قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، دلالة على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح لزيادة حجم الأصول، لما يمكن تقديمه من الاستثمارات مع القطاع الخاص، بهدف الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدا أنه شيء إيجابي بكل تأكيد.


وأرجع أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقييم صندوق مصر السيادي عند 47 من أهم 50 صندوقا سياديا، لارتفاع حجم الأصول التي انضمت له خلال الفترة الماضية بقيمة 12 مليار دولار.


واقترح الدكتور أحمد غنيم، ضم أصول جديدة لصندق مصر السيادي، باعتبارها غير مستغلة جيدا من جانب مؤسسات الدولة وزيادة تكثيف هذا النشاط.
 

 

أحمد غنيم صندوق مصر السيادي صدى البلد قناة صدي البلد عزة مصطفي

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