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رئيس التحرير
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جامعة القاهرة تعلن عن شروط الأقسام الداخلية لهذه الكليات | العلوم تعلن عن موعد التقديم لـ دبلوم التكنولوجيا الجنائية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 ، نتيجة الثانوية العامة والذى من المفترض إعلانها أول أغسطس القادم ، استعدادا لكتابة رغباتهم حسب نسب التنسيق التى سيتم إعلانها ، وهناك عدد من الكليات لها مجموعة من الشروط يجب توافرها مثل كلية الآداب. 

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024. 

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، إن شروط الأقسام تتمثل فى 

اللـغـة العـربـيـة وآدابها

 أولاً : يقبل القسم عدد 140 طالباً بشرط أن يكون الطالب حاصلاً علي أعلى مجموع اعتباري( المجموع الكلي + مجموع الثلاث لغات ) علي النحو التالي :

( تنسيق 2023 (100) طالباً ، الشهادات المعادلة (15) طالباً ، الطلاب الوافدون (10) طلاب ، الطلاب الباقون للإعادة والمحولون من كليا ت أخرى ومن الأقسام الداخلية بالكلية (15) طالباً .

ثانياً : لا يقبل القسم المؤهلات العليا .

 

اللغـات الشـرقيـة وآدابها

شعبة اللغة التركية :  تقبل  150 طالباً  من الحاصلين على أعلى الدرجات  في المجموع الاعتباري .

شعبة اللغة العبرية :  تقبل  300 طالب  من الحاصلين علي أعلي الدرجات في المجموع الاعتباري .

شعبة اللغة الفارسية :  تقبل  300 طالب  من الحاصلين علي أعلي الدرجات في المجموع الاعتباري .

لا يقبل القسم المحولين من كليات أخري أو من الأقسام الداخلية .

 

اللغـة الإنجليزية وآدابها

 

 أولاً الثانوية العامة  عام 2023: يقبل القسم 130 طالب.

علي أن يكون الطالب حاصلا على (45 درجة) في مادة اللغة الإنجليزية.
علي أن يكون الطالب حاصلا على (45 درجة) في مادة اللغة العربية.
اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية.
مع احتمال التعديل في ضوء مؤشرات نتائج الثانوية العامة حين صدورها .
 

ثانيا: الثانوية الإنجليزية والأمريكية 40 طالباً فقط )  .

- الثانوية الإنجليزية بحد أدنى B)) .

- الدبلومة الأمريكية بحد أدنى B)) .

- ضرورة اجتياز امتحان القبول التحريري بالإنجليزية .  

ثالثا:  بالنسبة للطلبة المحولين :

- علي ألا يزيد عدد المحولين في السنة الأولى من الكليات الأخرى عن 10 طلاب فقط.

- يقبل الطلاب الباقون المحولون من الأقسام الداخلية 10 طلاب فقط .

-  اجتياز امتحان القبول التحريري .

رابعاً: بالنسبة للطلاب الوافدين :

- اجتياز امتحان القبول التحريري .

- أن يكون الطالب حاصلا على 96% في مادة اللغة الإنجليزية ( مع شهادة تثبت دراسته لمادة اللغة الانجليزية و كلغة أولي

- ألا يتجاوز عدد الطلاب 20 طالبا.

- إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب – جامعة القاهرة انتظام.

- اجتياز امتحان القبول التحريري.

خامساً: بالنسبة للطلاب ذوي الهمم :

 يتم قبول ذوي الاعاقة الحركية والمكفوفين ممن يجيدون القراءة والكتابة بطريقة برايل بشرط  اجتياز امتحان القبول التحريري والمقابلة الشخصية.

اللغـة الفرنسـيـة وآدابها

  • أن يكون الطالب من خريجي مدارس اللغة الفرنسية أو الدولية أو مدارس اللغات
  • يقبل القسم 50 طالباً علي ألا يقل مجموع اللغات الثلاث عن 80%
  • اجتياز اختبار تحريري لغير المدارس الفرنسية.
  • بالنسبة للطلاب الوافدين قبول 20 طالباً كحد أقصي بعد اجتياز الطالب المقابلة الشخصية للتأكد من أن مستوى الطالب في الفرنسية يسمح له بمتابعة الدراسة بالقسم.
  • تقبل تحويلات الطلاب المستجدين بالفرقة الأولي الحاصلين على الثانوية العامة 2023 بنفس شروط الالتحاق بالقسم.
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علوم القاهرة تعلن عن موعد التقديم لـ دبلوم التكنولوجيا الجنائية

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اللغـة الألمـانيـة وآدابها

 أولاً : - يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الأيبيتور أو البكالوريا  الدولية من المدارس الألمانية المعتمدة بمصر أو من خارجها.

ثانياً :-  يقبل القسم الطلاب الحاصلين علي شهادة اجتياز اختبار الـ B2 أو ما فوقه وفقاً للاطار المرجعي الأوروبي للغات الأجنبية بشرط عدم مرور أكثر من 6 أشهر علي تاريخ الشهادة المعتمدة .

ثالثاً :-  يقبل القسم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والوافدين والمحولين من كليات أو أقسام أخرى بعد اجتياز امتحان القبول.

رابعاً :- يقبل القسم الطلاب الذين تنطبق عليهم أي من الشروط السابقة بحد أدنى عشرين (20) طالبا من المتقدمين وبحد أقصى ثلاثة وثلاثين (33) طالباً.

خامساً : تكون أولوية القبول بالقسم لجميع الطلاب المذكورين في بند : أولاً : ( بدون امتحان قبول ) ، وللطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في امتحان القبول ( امتحان تحريري ) المذكورين في بند : ثالثا.

الـدراسـات اليونانية واللاتينية وآدابها

  • يقبل القسم عدد 150 طالباً من الحاصلين علي أعلى ( مجموع كلي + درجات اللغة الإنجليزية ) معاً .
  • لا يقبل القسم أي تحويلات من الأقسام الأخرى.
  • لا يقبل أي تحويلات من كليات اخرى.

 

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، معلومات مهمة عن دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الجنائية و علوم مسرح الجريمة.

وقال الدكتور أحمد الشريف ، إن  التقدم لدبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة سوف يبدأ أول أغسطس ٢٠٢٣.

اللغـات الشـرقيـة وآدابها اللـغـة العـربـيـة وآدابها الثانوية الإنجليزية والأمريكية امتحان القبول التحريرى شروط القبول

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