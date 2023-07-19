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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد  تغطية خاصة حول ما يسعى إليه  الشباب فور حصولهم على التخرج من الجامعة، إلى البحث عن وظيفة مناسبة لهم، تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وبات جميع الشركات تسعى لتوظيف الشباب بنظام العقود محددة المدة، وهو الأمر الذي اتبعه صندوق مكافحة الإدمان في الإعلان عن وظائف شاغرة للشباب.

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجته لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة ببعض المحافظات.

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن حاجة لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل في محافظات « الشرقية ، دمياط، سوهاج، أسوان»، بمراكز العزيمة بتلك المحافظات، حيث الصندوق الوظائف التالية: 

  • مدير إداري بشرط « الحصول على مؤهل عالي مناسب، خبرة في الإدارة لمدة 15 سنة، السن لا يزيد على 55 عاما».
  • نائب مدير إداري بشرط « الحصول على مؤهل عالي مناسب، خبرة في الإدارة لمدة 10 سنوات، السن لا يزيد عن 50 عاما».
  • أخصائي نفسي مقيم بالشرقية بشروط « الحصول على ليسانس أداب قسم علم نفس بحد أدنى تقدير جيد، خبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل، السن لا يزيد عن 35 سنة».. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 
تسنيم خيري توظيف الشباب ظائف شاغرة للشباب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 280 وظيفة

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