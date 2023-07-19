280 فرصة عمل برواتب مميزة | وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما يسعى إليه الشباب فور حصولهم على التخرج من الجامعة، إلى البحث عن وظيفة مناسبة لهم، تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وبات جميع الشركات تسعى لتوظيف الشباب بنظام العقود محددة المدة، وهو الأمر الذي اتبعه صندوق مكافحة الإدمان في الإعلان عن وظائف شاغرة للشباب.

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجته لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة ببعض المحافظات.

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن حاجة لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل في محافظات « الشرقية ، دمياط، سوهاج، أسوان»، بمراكز العزيمة بتلك المحافظات، حيث الصندوق الوظائف التالية: