الطاقة المتجددة.. خبير: مصر لديها مقومات التعامل مع ملف التغيرات المناخية

أكد ضياء الدين القوصي خبير الموارد المائية، أن مصر لديها مقومات للتعامل مع ملف تغيرات المناخ وأبرزها الطاقة المتجددة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج .

وقال ضياء الدين القوصي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" الإنفاق العالمي على الطاقة الشمسية أكبر من الإنفاق العالمي على البترول والغاز ".

وتابع ضياء الدين القوصي:" تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية أقل من تكاليف مشروعات إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري ".

واكمل ضياء الدين القوصي:" يجب التوسع بشكل كبير في مشروعات تحلية المياه من أجل زيادة حجم حصة مصر من المياه العذبة ".

ولفت ضياء الدين القوصي:" تكاليف تحلية المياه الجوفية بسيطة وعلينا أن نعظم الاستفادة منها ".