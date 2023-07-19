رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوّه وجهها بماء النار .. تفاصيل

كشفت هبة عن مأساتها، والتي رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوّه وجهها بماء نار، خلال لقاء لها لـبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، قائلة: “أخو جوزي شالي نور عيني عشان رفضت الزواج منه”.



وقالت “هبة”، إن "كل ما أحتاجه هو مكان يسترني ومنطردش منه ولو مت ولادي ميشوفوش اللي أنا شفته، وأن يتم علاج أذني، وعيني التي أرى بها".

حابة نفسي بالهيئة اللي عليها

وتابعت “هبة” التي رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوّه وجهها بماء نار، أنه أنا مش عايزة أعمل تجميل وأنا حابة نفسي بالهيئة اللي عليها .

