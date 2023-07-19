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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوّه وشّي بميه نار | سيدة تكشف مأساة مع شقيق طليقها

هبة رفضت الزواج من
هبة رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوه وجهها

كشفت هبة عن مأساتها، والتي رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوه وجهها بماء نار، خلال لقاء لها لـ برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل،  قائلة "تزوجت وأنا عندي 12 سنة، وبعدها أنجبت ابني مصطفى ومنى والتي توفيت وهي عندها 18 عاما.

وقالت هبة، إن طليقي هو اللي دمرلي حياتي، خاصة بعد ما قام به شقيقه من تشويه وجهي بماء نار، معقلة “أنا الناس بتخبطني ويقولولى يا عامية وانا مبزعلش”.

 

بريء من ابني

 

وتابعت هبة التي رفضت الزواج من شقيق طليقها فشوه وجهها بماء نار، أنه بعد زواجي الثاني، أنجبت ولد، ولكن زوجي قام بتطليقي منذ أن كنت حامل في ابني وعندما ذهبت إليه لرؤية ابنه قال “أنا بريء من ابني”

الزواج برنامج “تفاصيل نهال طايل طليق صدى البلد

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