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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحديدي عن الفرصة: 30 شركة تتنافس في 10 حلقات تمثل المرحلة التنافسية

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

استهلت الإعلامية لميس الحديدي أولى الحلقات التسابقية  قائلة : "أخيراً  وصلنا الاستوديو الفرصة بعد رحلة طويلة ممتعة  طاف فيها  فريق برنامج " الفرصة مع لميس الحديدي " مختلف المحافظات بحثاً عن الشركات الناشئة الأقوى  وبحثاً عن الشباب الذين يستحقون فرصة الظهور والمنافسة ".

 


أكملت :" لم تكن مهمة سهلة وفي أوقات كثيرة كنت أشعر أننا نحتاج  لأكثر من 100 حلقة علشان يتسع  لكل هذا العدد  من الأفكار والعقول المتميزة    التي قابلناها  خلال تلك الرحلة"


لافتة إلى أنه  كان لزماً إختيار  30 شركة فقط للوصول للمرحلة التنافسية منها 25 شركة عبرت التصفيات النهائية وخمسة شركات حصلت على كارت الفرصة الذهبية دون تصفيات وصولوا مباشرة إلى الاستوديو ".

 


إستطردت : " من النهاردة  لدينا 30 شركة  سوف تتنافس على مدار عشر حلقات هي الحلقات  منافسة الاقوياء أمام لجنة تحكيم صعبة ومحترفة في مجال  الشركات الناشئة "

 

 


وشرحت الحديدي ألية التنافس في الحلقات التسابقية  قائلة : " سوف يتنافس  في كل حلقة ثلاثة شركات من خلال ثلاث جولات من التنافس الاولى هي جولة الدقيقة الواحدة التي سوف يشرح فيها  المتنافسون  شركاتهم في مدة لن تتجاوز دقيقة والشركة التي سوف تحصل على اققل  عدد من اصوات اللجنة ستغادر وتكمل شركتين ".

 


واصلت : المرحلة الثانية  هي مرحلة التنافس في عامل قابلية الشركة للنمو   حيث سيشرح المتنافس  إمكانيات شركته في تحقيق النمو وفي هذه الجولة من الممكن أن   تشهد أراء أعضاء لجنة التحكيم بعض التغيير وبالتالي يغيرون تصويتهم  "


إستطردت قائلة : أما الجولة الثالثة وهي جولة المواجهة مع لميس الحديدي وهي جولة تقييم المؤسس وفريق الشركة وخبراهم لان الشركة ليست مجرد بيزنس عبارة عن   قيادة وفريق عمل بإمكانهم قيادة الشركة إما للنجاح أو الفشل    "


ولفتت إلى أن تلك المرحلة  هي الحاسمة ويجب على لجنة التحكيم أن تتفق على فائز واحد فقط   بالاجماع    قائلة : " النتيجة في هذه المسابقة ليست بالاغلبية وليست بأعلى الاصوات  شريطة أن تكون بالاجماع وإلا في هذه الحالة سوف تحجب الجائزة  إن ظلوا مختلفين ولايوجد هناك إجماع " :
وعن الجوائز قالت الحديدي   : الفائز في هذه الحلقات سوف يحصل على شيك قدره 250 ألف جنيه  من شركة إنرشيا  للتنمية العقارية وسوف يصعد للحلقات النهائية التي سوف يتنافس فيها على جائزة مالية كبرى  قدرها مليون جنيهاً مقدمة من البنك التجاري الدولي فضلاً عن حملة إعلانية مجانية من الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية "

 

برنامج الفرصة مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل  وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء. ولجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليار دولار. وعمر الصاحي مدير عام أمازون مصر. ووائل فخراني مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل و أمل عنان  شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.

لميس الحديدي الفرصة المحافظات الشباب العقول المتميزة

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