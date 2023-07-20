عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح.. ورسالة من آيتن عامر لـ بتول عرفة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

فاضح السر .. رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح

تجاهلت ريم طارق، زوجة المطرب حسن شاكوش، تصريحاته التي قالها في فيديو عبر حسابه على فيسبوك.

وفاة السيناريست مصطفى إبراهيم عن عمر ناهز 64 عامًا

أعلن  أحد أقارب السيناريست مصطفى إبراهيم عن وفاته، عن عمر ناهز 64 عامًا. 

قبل فرحها.. رسالة من آيتن عامر لـ بتول عرفة

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى بتول عرفة قبل فرحها، كما نشرت صورة معها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

والد الفنان خالد عليش يتعرض لجلطة في القلب

أعلن الفنان خالد عليش عن تعرض والده لجلطة في القلب من خلال حسابه عل موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

تجاهل حسن شاكوش تصريحات زوجته ريم طارق، ويستعد لإحياء حفل في الساحل الشمالي،غدا بمشاركة مؤدي أغاني المهرجانات صاصا، والراقصة ليندا.

التواصل الاجتماعي انستجرام السيناريست مصطفى إبراهيم المهرجانات المطرب حسن شاكوش الفنانة ايتن عامر الفنان خالد عليش السيناريست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

خففنا الأحمال بنسبة 10%| ‏وزير الكهرباء يعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

موضوعات متعلقة

التربية مع التعليم.. ماجدة خيرالله تعلق على حملة "علشان ولادكم احسبوها صح"

أيمن صابر يشوق جمهوره لأغنية خالص

فاضح السر .. رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح

"ماحبتنيش".. مسلم يطرح الأغنية السادسة من ألبومه الجديد

عمر عبد العزيز يعلق على حملة التضامن “علشان ولادكم احسبوها صح”

«علشان ولادكم احسبوها صح»|«البشلاوي»: حملة «التضامن» تعني العدل بما تحمله الكلمة من معنى

مصر أكبر من كدا| انتقادات لاذعة لـ الموسيقيين بسبب ترافيس سكوت

وفاة السيناريست مصطفى إبراهيم عن عمر ناهز 64 عامًا

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يخرج عن صمته ويكشف كواليس جديدة بشأن صفقة إمام عاشور

شبانة يوجه رسالة قوية لـ كولر .. تفاصيل

بعد نتائج مخيبة .. أوكرانيا تتوقع هجومًا مضادًا "طويلاً وصعبًا"

عاجل | ميدو يكشف ميدو تحركات الزمالك لسداد غرامة لشبونة

دعاء الليلة الثانية من السنة الهجرية الجديدة.. 5 كلمات تحقق كل أمنياتك وأحلامك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف علي الاغراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ