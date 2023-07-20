أخبار الفن| رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح.. ورسالة من آيتن عامر لـ بتول عرفة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

فاضح السر .. رد صادم من زوجة حسن شاكوش بسبب هذا التصريح

تجاهلت ريم طارق، زوجة المطرب حسن شاكوش، تصريحاته التي قالها في فيديو عبر حسابه على فيسبوك.

وفاة السيناريست مصطفى إبراهيم عن عمر ناهز 64 عامًا

أعلن أحد أقارب السيناريست مصطفى إبراهيم عن وفاته، عن عمر ناهز 64 عامًا.

قبل فرحها.. رسالة من آيتن عامر لـ بتول عرفة

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى بتول عرفة قبل فرحها، كما نشرت صورة معها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

والد الفنان خالد عليش يتعرض لجلطة في القلب

أعلن الفنان خالد عليش عن تعرض والده لجلطة في القلب من خلال حسابه عل موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

تجاهل حسن شاكوش تصريحات زوجته ريم طارق، ويستعد لإحياء حفل في الساحل الشمالي،غدا بمشاركة مؤدي أغاني المهرجانات صاصا، والراقصة ليندا.