شعبة السجائر تكشف السبب الرئيسي للارتفاع الجنوني في الأسعار.. فيديو

‏قال الأستاذ إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن العشوائية الموجودة حاليا والارتفاع في أسعار السجائر سببها تباطؤ الحكومة في إصدار التعديلات الضريبية.

وتابع إبراهيم إمبابي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الذي زاد حجم المشكلة هو التصريح غير المسؤول الذي صدر بالأمس من رئيس لجنة الخطة والموازنة عندما قال "أنه لن ينظر في التعديلات الضريبية إلا في شهر 10".

أسعار السجائر

‏وتابع أن معنى هذا التصريح إنك ستجعل التجار تخزن السجائر حتى شهر 10 وهذا بالطبع سيؤدي الى ارتفاع كبير في الأسعار.