لم نرفع أسعارها.. الشرقية للدخان: جميع أنواع السجائر المحلية بـ 24 جنيها

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، إن آخر زيادة لأسعار السجائر كانت في شهر مارس الماضي، وهناك شركة قامت بزيادة الأسعار اليوم من 3 إلى 5 جنيهات لكنها ليست شركة محلية، أما سعر السجائر المحلية سعرها ثابت 24 جنيها ولم ترتفع أسعارها.

‏‏وتابع أمان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، فيه حاجة غريبة مش مفهومة في أسعار السجائر وكل عام في شهر يونيو مع الضريبة الجديدة التجار يتوقعون زيادة أسعار السجائر ويخزنونها.

أسعار السجائر

وأضاف: نحن نتخذ مجموعة من الإجراءات الجديدة للسيطرة على أسعار السجائر.