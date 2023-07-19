مصرع سيدتين.. ارتفاع ضحايا انفجار أسطوانة غاز في ميت عقبة

ارتفع عدد ضحايا انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة إلى 6 ضحايا بعد مصرع سيدتين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلتان.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجيزة، بلاغا من العميد هاني شعراوي مفتش مباحث الجيزة، بوجود بلاغاً بوقوع حريق داخل منزل بشارع الغريب بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق.

وأسفر الحادث حتى الآن وفاة كل من حمدية سالم 60 ربة منزل، وهانم السيد 72 سنة وإصابة كل من:

نادية أ ف 9 سنوات بحروق بنسبة 75%، ح م ص 62 سنة بحروق بنسبة 70%، چنى م ز 7 سنوات بحروق بنسبة 65%؜، ونجلاء ح م ص 35 سنة، حروق بنسبة 65%.

وتم نقل المصابين لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران والبحث عن باقي المصابين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.