عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تجتمع مع لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة موقف المشروعات المتقدمة بالفئات المختلفة للمسابقة في دورتها الثانية.

تخريج المتدربين على تربية دودة القز وإنتاج الحرير في الوادي الجديد

 

وأشادت مجدي بعدد المشروعات المتقدمة بالمبادرة حتى الآن والبالغ عددها ١٧٨ مشروع على مستوى المحافظة بالفئات الستة، وتطرّق الاجتماع لمناقشة مقومات نجاح المشروعات وما أسفرت عنه الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة للمشروعات المختلفة.

 

ووجّهت نائب المحافظ باستكمال معاينة المشروعات على أرض الواقع وحصر جميع المشروعات المتقدمة خلال الفترة القادمة؛ لتحديد المشروعات المستوفية للمعايير المطلوبة وتحديد المشروعات المتميزة بكل فئة على مستوى مراكز المُحافظة. 

كما شددت على تسجيل كافة المقترحات والملاحظات؛ لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة.

أعضاء اللجنة التنفيذ الخضراء الذكية الزيارات الميدانية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المشروعات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

تعليق مثير من إعلامي على إحضار درع الدوري في كيس قمامة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس «التنمية الحضرية» لدعم مشروعات التطوير

ترشيحاتنا

القومية للأنفاق توجه رسالة عاجلة لسكان المناطق المجاورة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

أحمد المسلماني : أزمة أوكرانيا وروسيا قد تكون أطول من الحرب العالمية الأولى..فيديو

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

شاهد الروبوت شيكو يقاطع شريف عامر أثناء حديثه مع مخترعه الشاب.. فيديو

صندوق أبوظبي السيادي يوقع اتفاقات بـ 11.5 مليار دولار مع تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف على الأعراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ