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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخريج المتدربين على تربية دودة القز وإنتاج الحرير في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت فعاليات ورش العمل وتخريج المتدربين على مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية البشندى بمركز بلاط، في الوادي الجديد، مع تسليم أدوات انتاج الحرير للمنتفعين، وذلك ضمن مشروع دعم إنتاج الحرير بالمحافظة لتعزير التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».


وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن تخريج المتدربين تم بحضور الدكتور نصر الدين حاج، ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور محمد يعقوب، نائب ممثل الفاو في مصر، والدكتور أحمد دياب مدير المشروع، وعدد من الأساتذة والمهندسين الزراعيين والمتدربين.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد دياب، مدير مشروع دعم انتاج الحرير ومستشار منظمة الفاو، أن الورشة ضمن مشروع دعم انتاج الحرير بمحافظة الوادي الجديد واتجاهات الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الاسرة.

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