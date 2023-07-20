عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب بآلة حادة خلال مشاجرة في قنا

مشاجرة بقنا
مشاجرة بقنا

 

لقى شاب مصرعه، عقب تلقيه طعنات بآلة حادة، إثر نشوب مشاجرة في قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا .

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد مصرع شاب إثر نشوب مشاجرة في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

 

إعادة فتح باب التقديم لمدرسة التمريض بالتأمين الصحي بقنا 

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

 

تبين من معاينة موقع المشاجرة، مصرع اسلام.ع ٢٨ عاما، مقيم بقرية كوم يعقوب، عقب تلقيه طعنات من آلة حادة خلال المشاجرة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع المشاجرة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

قنا مصرع شاب الة حادة مشاجرة بقنا قرية كوم يعقوب أبوتشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

موضوعات متعلقة

رسوب 80% من الطلاب..أزمة بجامعة جنوب الوادى بعد ظهور نتيجة أولي طب قنا

حمى الضنك.. وزارة الصحة تحسم الجدل حول إصابات قرية العليقات بقنا

ترشيحاتنا

تفسيرات غير متوقعة لرؤية الحر الشديد في المنام .. تعرف عليها

بيان عاجل أمريكي بشأن تحركات روسيا بالبحر الأسود بعد إلغاء صفقة الحبوب

محمود كهربا يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

هرب من الحر للموت.. غرق نقاش أثناء استحمامه في نهر النيل بالوراق

السجن المشدد عقوبة اقتحام المستشفيات بقصد إرتكاب جريمة إرهابية في القانون

تعليق مثير من كهربا بعد تتويج الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف على الأعراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ