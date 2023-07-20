مصرع شاب بآلة حادة خلال مشاجرة في قنا

لقى شاب مصرعه، عقب تلقيه طعنات بآلة حادة، إثر نشوب مشاجرة في قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب إثر نشوب مشاجرة في قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت.

تبين من معاينة موقع المشاجرة، مصرع اسلام.ع ٢٨ عاما، مقيم بقرية كوم يعقوب، عقب تلقيه طعنات من آلة حادة خلال المشاجرة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع المشاجرة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.