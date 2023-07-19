إعادة فتح باب التقديم لمدرسة التمريض بالتأمين الصحي بقنا 

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن إعادة فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالتأمين الصحي بقنا، بناء علي مطلب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المواطنين.

وتابع محافظ قنا ، بأن فتح باب التقديم بداية من اليوم الأربعاء الموافق 19 / 7 / 2023 ، حتى الأربعاء المقبل الموافق 26 / 7 / 2023 ، لجميع الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية من جميع مراكز محافظة قنا، بعد أن كان التقديم قاصراً على بنات مدينة قنا فقط.

وقال الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، إن التقديم سوف يكون متاح للفتيات فقط من خلال عمل" Scan " للباركود" QR Cod " المرفق مع الخبر ، أو من خلال الرابط http://41.33.97.115/NursingSchool/request.aspx ، واستيفاء البيانات المطلوبة فى نموذج التقديم.

وأوضح كمال، بأن الشروط الخاصة بالمتقدمين للإلتحاق بالمدرسة تشمل ، الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها"مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم" في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولي أو ثانية، وأن تكون المتقدمة من أبناء محافظة قنا ، المتقدمة تكون مصرية الجنسية، والحصول على شهادة حسن سير وسلوك، يكون الحد الأدني للتقديم للمجموع 250 درجة والالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولا، إجتياز إختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصى والكشف الطبي.

وأوضح مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد، أنه يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالبة وتشمل : الاسم رباعيا - الرقم القومى – تاريخ الميلاد – محافظة الحصول على الشهادة الإعدادية – العنوان الحالى – رقم موبايل الطالبة – رقم موبايل ولى الأمر – مجموع الدرجات، يتم رفع صور بملف Pdf يحتوي على صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة للطالب وصورة شهادة الإعدادية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، و إيصال مرافق لولي الأمر، وبيان درجات للصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وشهادة حسن سير وسلوك، وفي حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها سيتم ظهوره على اللينك، ويتم التوجه إلى المدرسة، وسيتم مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم.

وأضاف كمال، أنه يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالبة من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة، وسوف يتم تحديد موعد الإختبارات الخاصة بـ" اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلى" ، ويلزم اجتياز الاختبارات، الحصول على 70% في كل مادة ، وتقوم الطالبة سحب ملف بقيمة 100 جنيه ، ولا يتم استرداد المبلغ أو ملف الطالبة في حالة عدم القبول بالمدرسة، احضار 8 صور شخصية حديثة للطالبة مدون اسفلها الاسم رباعي بالكمبيوتر ، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم مطابقة بيانات الطالبة مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في الأوراق للطلب المقدم من خلال الرابط الإليكترونى.