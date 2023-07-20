حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات شرقي الإسكندرية

قادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، شرقي الإسكندرية بحملة مكبرة لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الاشغلات والتعديات من حرم الطريق العام بنطاق الحملة بشوارع جمال عبد الناصر، وطريق الكورنيش، ونعمة الله، وميدان المندرة الجامع.



حيث تم تغريم المحال التجارية المنشآت المخالفة، بقيمة ٢٥ الف جنيه كغرامات فورية للتعدي علي حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة لتحصبل غرامات مخالفة الصرف الصحي بقيمة ٣٨٨٤ جنيه، بالإضافة للتحفظ على ١٠٠ حالة إشغال متنوعة.



و حيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين و٥ محاضر لعدم إعلان الأسعار، و ٢ محضر اشتراطات صحية ، وتوجيه ٨ إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين للعديد من المنشآت.



وحفاظا على الصحة العامة تم إعدام ١٠ لتر زيت، و٦ كيلوعسل لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، و٦ كيلودواجن مجهولة المصدر ، بالاضافة لسحب عينات من شطائر الهامبورجر لفحصها، كما تم توجيه ١٠ إنذارات حيال بعض المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية .



وفي نفس السياق تم توجيه ١٣ انذار من إدارة رخص المحلات بالحي لبعض المنشآت ، علي أن يتم إحضار المستندات المطلوبه، لتوفيق أوضاعهم، كما تم إجراء ١٠ محاضر حيال منشآت لم تتخذ اشتراطات للوقاية من الحريق، وإجراء ٢ محضر مخالفة لافتة للصيدليات .



جاءت الحملة بحضور مديري وموظفي إدارات الحي {المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي - شؤون البيئة - الإيرادات - العلاقات العامة والاعلام - رخص المحلات - تطوير الأسواق - المراقبة العامة للنظافة}.



وبمشاركة الجهات المختصة ( الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة - صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - شركة الصرف الصحي - شركة مياة الشرب - شركة نهضة مصر - التفتيش الصيدلي )، وتتوالي الحملات المكبرة، لتطبيق القانون بكل حزم حيال ما يتلاعب بالاحتياجات الأساسية، أويمثل مصدر إزعاج للمواطنين.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات لتحقيق عنصر الانظباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين، بعروس البحر المتوسط.