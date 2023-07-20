عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات شرقي الإسكندرية

حملة مكبرة بالمنتزه
حملة مكبرة بالمنتزه ثان بقيادة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي

قادت  الدكتورة رباب مدني  رئيس حي ثان المنتزة، شرقي الإسكندرية بحملة مكبرة  لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة ورفع الاشغلات والتعديات من حرم الطريق العام بنطاق الحملة بشوارع  جمال عبد الناصر، وطريق الكورنيش، ونعمة الله، وميدان المندرة الجامع.


حيث تم تغريم المحال التجارية المنشآت المخالفة، بقيمة ٢٥  الف  جنيه كغرامات فورية للتعدي علي حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة  لتحصبل غرامات مخالفة الصرف الصحي بقيمة ٣٨٨٤ جنيه، بالإضافة للتحفظ على ١٠٠  حالة  إشغال متنوعة.

صحة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بالساحل الشمالي

لخطورتهم الداهمة .. إزالة الأجزاء المعلقة بعقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية


و حيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير  محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين و٥  محاضر لعدم إعلان الأسعار،  و ٢ محضر اشتراطات صحية ، وتوجيه ٨   إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين للعديد من المنشآت.


وحفاظا على الصحة العامة تم إعدام ١٠ لتر زيت، و٦ كيلوعسل لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، و٦ كيلودواجن مجهولة المصدر ، بالاضافة لسحب عينات من شطائر الهامبورجر لفحصها، كما تم توجيه ١٠ إنذارات  حيال بعض المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية .


وفي نفس السياق تم توجيه ١٣  انذار من إدارة رخص المحلات بالحي  لبعض المنشآت ، علي أن يتم إحضار المستندات المطلوبه، لتوفيق أوضاعهم، كما تم إجراء ١٠ محاضر حيال منشآت لم تتخذ اشتراطات للوقاية من الحريق، وإجراء ٢ محضر مخالفة لافتة للصيدليات .


جاءت الحملة بحضور مديري وموظفي إدارات الحي  {المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي  - شؤون البيئة  - الإيرادات - العلاقات العامة والاعلام - رخص المحلات - تطوير الأسواق - المراقبة العامة للنظافة}.


وبمشاركة الجهات المختصة ( الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة -  صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - شركة الصرف الصحي - شركة مياة الشرب  - شركة نهضة مصر  - التفتيش الصيدلي )، وتتوالي الحملات المكبرة، لتطبيق القانون بكل حزم حيال ما يتلاعب بالاحتياجات الأساسية، أويمثل مصدر إزعاج للمواطنين.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات لتحقيق عنصر الانظباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين، بعروس البحر المتوسط.

الاسكندرية ازالة الاشغالات الجهات المختصة التفتيش الصيدلي الحملات المكبرة الصرف الصحى حالة اشغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

وزير الكهرباء يكشف موعد انتهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. سبب انقطاع الكهرباء وموعد انتهاء الأزمة

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

ترشيحاتنا

سعر جيلي أوكافانجو موديل 2023 | صور

فاجنر والمخابرات الصينية وكوبا.. أحمد المسلماني: ترامب يضرب من جديد|فيديو

إزاي توقف إزعاج واتساب نهائيا .. بطريقة بسيطة جدا

فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال–يونسكو" للمرأة في مصر لعام 2023

تاسوعاء وعاشوراء.. من أفضل مواسم الطاعة احرص على صيامهما وهذه الأدعية

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 20-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

تعرف على الأعراض.. مرض يصيب العين بسبب التكييف

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ