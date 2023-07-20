صحة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بالساحل الشمالي

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية و الإنقاذ و الانعاش القلبي و الرئوي شارك فيها المنقذين و العاملين بقري كرير لاجون و كرير براديز بالساحل الشمالي بالإضافة إلى عدد من طلاب كلية الطب.

وذكرت مديرية الصحة والسكان أن التدريب يأتي ضمن بروتوكولات التعاون المبرمة مع جمعية الهلال الأحمر المصري وكلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوچيا فرع العلمين.

وأضاف البيان أن الدورة التدريبية تم خلالها تدريب عدد ٢٤ منقذ من القرى السياحية بالإضافة ل ١٧ طالب من كلية الطب البشري، وقد قام بالتدريب الدكتورة عمرو العربي مساعد مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية.بالتنسيق مع الدكتور تامر الفقي مدير إدارة صحة البيئة بمنطقة العامرية الطبية.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف وتحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإشراف الدكتورة هبه عارف مدير عام الطب العلاجي وبالتنسيق مع الدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة العامرية الطبية