"المخرج هيزعقلي دلوقتي".. شريف عامر يجرب اختراعا جديدا للكشف عن الألغام

‏قال أحمد حمودة مخترع روبوت كاشف الألغام، أنه استغرق حوالي ثلاثة شهور من اجل اختراع روبوت الكشف عن الألغام وأن هذا الروبوت تم تصنيعه كاملا في مصر.



‏وتابع أحمد حمودة خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الفكرة جاءت بسبب مدينة العلمين الجديدة لأنها كانت مدينة مليئة بالألغام ولكن الآن أصبحت أشهر المدن السياحية لذلك اخترعنا هذا الروبوت لأن هناك مناطق أخرى مليئة بالألغام مثل سيناء ومطروح ونحن نريد أن تكون كل المدن مثل مدينة العلمين الجديدة.



‏وقام الإعلامي شريف عامر بتجربة الروبوت قائلا: "كدة المخرج هيزعقلي دلوقتي".