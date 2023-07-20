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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

أرشيفية
أرشيفية

قال حاكم القرم المعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف الخميس، إن ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة أدت إلى سقوط شخص وتضرر 4 مبان، وفقاً لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأوضح أكسيونوف أن الهجوم استهدف شمال غربي شبه الجزيرة.

ويأتي الهجوم، غداة هجوم بمسيرات استهدف منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم الأربعاء، تسبب في حريق ضخم، دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص وإغلاق طريق سريع قريب من القاعدة العسكرية.

هجوم مضاد صعب

وأطلقت القوات الأوكرانية عملية كبيرة في مطلع يونيو لصد القوات الروسية في الجنوب والشرق، لكن هذا الهجوم لم يحقق حتى الآن سوى نجاح محدود، بسبب الدفاعات الروسية القوية المتمثلة في خنادق وحقول ألغام.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في حوار مع وكالة فرانس برس "من دون أدنى شك، هذه العملية ستكون بالغة الصعوبة وطويلة وستستغرق وقتاً طويلاً".

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وأضاف "بنت روسيا نظاماً دفاعياً ضخماً، وليس من السهل كسره". ومع ذلك، أكد أنّ القوات الأوكرانية تزيد تدريجياً ضغوطها على خصمها من خلال تدمير قواعده العسكرية وسلاسله اللوجستية.

ورأى أن هذه الاستراتيجية قد تنجح في جعل خطوط الدفاع الروسية "تنهار" في غضون عدة أشهر.

وأشار بودولاك إلى أن "كل الألوية المدربة (للهجوم المضاد) لم تُرسل بعد" إلى القتال، مقللاً من أهمية التقدم على الجبهة الشمالية الشرقية الذي أعلنت عنه موسكو في الأيام الأخيرة.

ورأى أنّ العقبة الرئيسية أمام تقدّم القوات الأوكرانية حالياً هي "عمق حقول الألغام" التي أقامها الجيش الروسي خلال أشهر، والتي تراوح من "أربعة إلى ستة عشر كيلومترا".
 

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