رئيس بيلاروسيا يوقع قانونا بإنهاء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع أوكرانيا

وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قانونا بإنهاء الاتفاقية الحكومية الدولية مع أوكرانيا حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، "أن القانون ينص على إنهاء الاتفاق بين حكومة جمهورية بيلاروسيا وحكومة أوكرانيا حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والممتلكات، الموقع في مدينة عشق أباد في 24 ديسمبر 1993".



وأشارت إلى أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد نشره، ويمتد أثره ليشمل العلاقات القانونية التي نشأت منذ الأول من يناير 2023.