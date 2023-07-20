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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ تنسيق الجامعات 2023، الذي من المفترض أن ينطلق عقب إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزاة التعليم العالي، أنه لم تظهر أي مؤشرات حول ظهور الحدود الدنيا للكليات، خاصة كليات القمة، والتي يترقب الإعلان عنها الجميع سنويا.

 

تنسيق الجامعات 2023

وقال المصدر ، لـ"صدى البلد"، إن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 تلك الكليات تظهر عقب إعلان نتائج الطلاب وبدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الذي من خلاله يتم تحديد الحدود الدنيا للكليات.

 

ويعتبر تنسيق الجامعات 2023، الخطوة التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي.

 

 

تنسيق الجامعات 2023

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مؤشرات وتوقعات تنسيق الجامعات 2023، وتوقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات.

 

 

مؤشرات كليات القمة لطلاب علمي علوم

وتشير المؤشرات الأولية لكليات القمة لطلاب علمي علوم، في تنسيق الجامعات 2023 قبل نتيجة الثانوية العامة، بان الحد الأدني للقبول سيكون علي النحو الأتي:

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

 

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الجامعات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

 

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق الجامعات 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

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