50 ضابط استخبارات عسكرية بجيش الاحتلال الإسرائيلي يوقفون خدمتهم بالاحتياط

أبلغ قرابة 50 ضابطا في الاحتياط في الوحدة 8200 قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمس، بأنهم يوقفون تطوعهم للخدمة العسكرية على خلفية دفع الحكومة خطة إضعاف جهاز القضاء.

ووفقاً لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن الضباط الذين وقعوا على رسالة رفض الخدمة العسكرية جرى دمجهم كي يرافقوا الوحدات القتالية، قبل عدة سنوات، في إطار خطة بادر إليها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، بهدف تعزيز وإنجاع قدرات المناورة للجيش الإسرائيلي في عمق أراضي العدو.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مهمة هؤلاء الضباط تتركز على تزويد قوات الوحدات الخاصة بمعلومات استخبارية أثناء تنفيذها عمليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول عربية.

وكان نائب قائد الوحدة 8200 السابق، وهو برتبة عقيد في الاحتياط، قد أعلن بداية الأسبوع الحالي أنه يوقف بشكل فوري تطوعه في الاحتياط احتجاجا على تقدم خطة إضعاف القضاء.