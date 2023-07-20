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2023 الأكثر سخونة منذ 125 ألف سنة .. موجات حر فتاكة في أوروبا وجفاف في أستراليا وألسنة لهب تتربص برئة الأرض «فيديوجراف»

موجات حر فتاكة في
موجات حر فتاكة في أوروبا وجفاف في أستراليا

ظاهرة النينيو تسببت في موجات حر غير مسبوقة، ويتساءل العديدون ما هي ظاهرة النينيو ، حيث جرى تسجيل ارتفاعات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا، في مثال متزامن ومضاعف لظواهر الطقس والمناخ المتطرفة - التي حذر العلماء منها، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.

ما هي ظاهرة النينيو ؟ 

ظاهرة النينو عبارة عن تيارات مائية تأتي مُحملة بالمياه الساخنة من غرب المحيط الهادئ (أستراليا) إلى شرقه “أمريكا الجنوبية”، وتمتد ذروتها ثم تتضاءل بحلول شهر ديسمبر المقبل، وتشكل موجات الحر الشديد خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والناتج الاقتصادي ، وتشير إلى أن تأثيرات تغير المناخ تتصاعد بشكل أسرع مما كان متوقعًا في بعض أجزاء العالم.

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للمزيد حول ما هي ظاهرة النينو وتسببها في موجات حر غير مسبوقة في العالم وسط التغير المناخي الذي يعيشه شاهد الفيديوجراف التالي:

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