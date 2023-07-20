رئيس هيئة الأرصاد الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومنها مصر|فيديو

الإنسان يحارب الطبيعة.. فحاربته

‏قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومنها مصر.

وتابع خلال لقاء له في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "الفضائية المصرية"، أنه في كل دولة سنجد ظاهرة معينة بسبب التغير المناخي مثلا في إسبانيا واليونان هناك حرائق غابات، وفي الصين درجة الحرارة وصلت إلى 52 درجة، وفي مصر نسب رطوبة عالية جدا مثل دول الخليج، وأيضا الولايات المتحدة درجة الحرارة أصبحت غير مسبوقة هناك.

الإنسان بدأ يحارب الطبيعة

وأضاف أن ذلك بسبب أن الإنسان بدأ يحارب الطبيعة، فبدأت الطبيعة هي أيضًا تحارب الإنسان.