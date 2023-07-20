هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن أسعار الذهب بمختلف الأعيرة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس ، وبدأت التغطية

بأسعار الدولار محلياً، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجل30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و في بنك الإسكندرية سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، أما في سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و في بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، ولمتابعة تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: