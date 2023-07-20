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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل  تغطية خاصة عن أسعار الذهب بمختلف الأعيرة وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري،  اليوم الخميس ، وبدأت التغطية 
بأسعار الدولار محلياً، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فسجل30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و في بنك الإسكندرية سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، أما في سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و في بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، ولمتابعة تفاصيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

 

الذهب البنك المركزي المصري الدولار أسعار الذهب سعر الدولار شروق عادل الجنيه المصري

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