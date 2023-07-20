عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم محاولتهم لإنقاذ كوكب الأرض.. هجوم حاد على ناشطي المناخ فى أستراليا

الهجوم على نشطاء
الهجوم على نشطاء المناخ

تواصل الحكومة الأسترالية تشديد قبضتها على النشطاء البيئيين، وذلك بعد الاعتقالات الأخيرة لعدد منهم بتهمة التخريب المزعوم. ويأتي ذلك في إطار الاحتجاجات التي تستهدف شركات النفط والغاز في البلاد، والتي يرون فيها النشطاء مفتاح مهمتهم في حماية البيئة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في هذا السياق، تعاني إيما سانغالي، ناشطة بيئية أسترالية، من حالة من الذعر والخوف المستمر، حيث تتوقف نبضات قلبها في كل مرة ترى فيها سيارة شرطة. وذلك بعدما داهمت الشرطة منزلها في غرب أستراليا، واتهمتها بالمساعدة في إغراق مكتب عملاق عالمي للوقود الأحفوري بغاز غير سام.

txt

جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ

txt

وزيرة البيئة: نسعى للخروج بتقييم عالمي شامل في مؤتمر المناخ COP28 بدبي

وتتزايد الاتهامات الموجهة للنشطاء البيئيين في أستراليا، حيث يصفهم بعض المسؤولين بأنهم "جماعات متطرفة"، ويتهمونهم بارتكاب "أنشطة غير قانونية". 

وفي المقابل، يؤكد نشطاء حماية البيئة أن الاحتجاجات التخريبية هي مفتاح مهمتهم في تسليط الضوء على أزمة المناخ، والتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة الأسترالية المتعلقة بالبيئة.

ويرى محامون أن الاستجابة للنشاط المناخي في أستراليا أصبحت "عسكرة بشكل متزايد"، حيث تستخدم الحكومة القوة والتحريض ضد النشطاء البيئيين، وتعتمد على قوانين صارمة لمكافحة الاحتجاجات. ويخشى النشطاء أن تزداد حدة الاستجابة الحكومية للنشاط المناخي في المستقبل، مما يؤثر على حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تعرضت الناشطة البيئية الأسترالية إيما سانجالي لاعتداء على خصوصيتها، حيث داهم ضباط من مجموعة تحقيقات أمن الدولة منزلها في غرب أستراليا، بحثًا عن دليل يثبت تورطها في احتجاجات ضد شركة Woodside Energy.

 وقد تم مصادرة أغراضها الشخصية، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ونقل مذكراتها من قبل أحد الضباط. وعلى الرغم من عدم مواجهتها لأي تهم رسمية، فإن هذا الاعتداء على خصوصيتها يعتبر حالة انتهاك لحقوق الإنسان.

وتشارك إيما سانجالي في مجموعتين من مجموعات الاحتجاج المناخي في أستراليا، حيث تنتهج كلتا المجموعتين استراتيجية "عمل مباشر" لإنهاء الرضا عن المناخ، والتي تشمل التسلل إلى مؤتمرات الوقود الأحفوري، وعرقلة حركة المرور في ساعة الذروة، وتشويه الأعمال الفنية بشكل سطحي.

وتتعرض النشطاء البيئيين في أستراليا لضغوط وتهمة بالتطرف، وذلك في ظل تشديد قبضة الحكومة عليهم، مما يشكل تهديدًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.

احتجاجات اعتقالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

بعد إمام عاشور.. موقع عالمي يكشف صفقة الأهلي الجديدة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الشناوي إلى الدوري السعودي

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

صدام باتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. قرار من علام وحازم ينفي وفيفا ترفض

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

الراحلون عن القلعة البيضاء.. أوسوريو يطيح بـ 7 نجوم فى الزمالك قبل البطولة العربية

ترشيحاتنا

مدبولي يستعرض مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

بوتين يمدد قيود التصدير حتى نهاية 2025

رغم محاولتهم لإنقاذ كوكب الأرض.. هجوم حاد على ناشطي المناخ فى أستراليا

لتنفيذ مشروع قطارLRT.. تعاقد بين حلوان للآلات و"الزامل" و"AVIC” الصينية

نشرة الفن | سارة عبد الرحمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ عمرو جمال .. هجوم على ممثلة إسرائيلية بسبب كليوباترا

بالفيديو كونفرانس.. جنوب إفريقيا تعلن تفاصيل مشاركة بوتين في قمة بريكس القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب المستشفي فورا.. أعراض تؤكد إصابتك بالنزلة المعوية

طريقة عمل الكريب حلو وحادق بطرق سهلة

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

فيديو

درجة الحرارة 45 والأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس.. تفاصيل| فيديو

هبوط قياسي في أسعار الذهب ومفاجأة بسعر الدولار.. تفاصيل| فيديو

استعان بطليقها.. حسن شاكوش يرد على اتهامات ريم طارق له بالخيانة

علقة ساخنة.. طليق نسرين طافش يكشف مفاجأة مثيرة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ