رغم محاولتهم لإنقاذ كوكب الأرض.. هجوم حاد على ناشطي المناخ فى أستراليا

تواصل الحكومة الأسترالية تشديد قبضتها على النشطاء البيئيين، وذلك بعد الاعتقالات الأخيرة لعدد منهم بتهمة التخريب المزعوم. ويأتي ذلك في إطار الاحتجاجات التي تستهدف شركات النفط والغاز في البلاد، والتي يرون فيها النشطاء مفتاح مهمتهم في حماية البيئة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في هذا السياق، تعاني إيما سانغالي، ناشطة بيئية أسترالية، من حالة من الذعر والخوف المستمر، حيث تتوقف نبضات قلبها في كل مرة ترى فيها سيارة شرطة. وذلك بعدما داهمت الشرطة منزلها في غرب أستراليا، واتهمتها بالمساعدة في إغراق مكتب عملاق عالمي للوقود الأحفوري بغاز غير سام.

وتتزايد الاتهامات الموجهة للنشطاء البيئيين في أستراليا، حيث يصفهم بعض المسؤولين بأنهم "جماعات متطرفة"، ويتهمونهم بارتكاب "أنشطة غير قانونية".

وفي المقابل، يؤكد نشطاء حماية البيئة أن الاحتجاجات التخريبية هي مفتاح مهمتهم في تسليط الضوء على أزمة المناخ، والتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة الأسترالية المتعلقة بالبيئة.

ويرى محامون أن الاستجابة للنشاط المناخي في أستراليا أصبحت "عسكرة بشكل متزايد"، حيث تستخدم الحكومة القوة والتحريض ضد النشطاء البيئيين، وتعتمد على قوانين صارمة لمكافحة الاحتجاجات. ويخشى النشطاء أن تزداد حدة الاستجابة الحكومية للنشاط المناخي في المستقبل، مما يؤثر على حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تعرضت الناشطة البيئية الأسترالية إيما سانجالي لاعتداء على خصوصيتها، حيث داهم ضباط من مجموعة تحقيقات أمن الدولة منزلها في غرب أستراليا، بحثًا عن دليل يثبت تورطها في احتجاجات ضد شركة Woodside Energy.

وقد تم مصادرة أغراضها الشخصية، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ونقل مذكراتها من قبل أحد الضباط. وعلى الرغم من عدم مواجهتها لأي تهم رسمية، فإن هذا الاعتداء على خصوصيتها يعتبر حالة انتهاك لحقوق الإنسان.

وتشارك إيما سانجالي في مجموعتين من مجموعات الاحتجاج المناخي في أستراليا، حيث تنتهج كلتا المجموعتين استراتيجية "عمل مباشر" لإنهاء الرضا عن المناخ، والتي تشمل التسلل إلى مؤتمرات الوقود الأحفوري، وعرقلة حركة المرور في ساعة الذروة، وتشويه الأعمال الفنية بشكل سطحي.

وتتعرض النشطاء البيئيين في أستراليا لضغوط وتهمة بالتطرف، وذلك في ظل تشديد قبضة الحكومة عليهم، مما يشكل تهديدًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.