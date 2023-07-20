بـ أعلام مصر .. عروض جوية في سماء العلمين الجديدة | فيديو

عرضت فضائية " إكسترا نيوز "، لقطات حية ترصد تنفيذ عروض جوية في سماء مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وحملت المروحيات المشاركة في العروض الجوية أعلام مصر احتفالا بانطلاق فعاليات مهرجان العلمين .

ومن جانبه قال يوسف هشام عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة ، إن حفلات " ميجا ستار " العلمين الجديدة تتوافر فيها تقديم الأكلات و"سناكس"، موضحا : "محدش يجيب حاجة معاه" .

وتابع عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة ، في تصريحات تليفزيونية ، أن المهرجان مستمر حتى نهاية الصيف.

أوضح أن أول حفلات المهرجان ستكون للنجم تامر حسني ، والحفلة الثانية ستكون للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم ، فضلا عن حفلات للفنان أحمد سعد ، والفنان عمر خيرت.

وأكمل ، أن هناك مفاجآت لنجوم عالميين ، وحفلة لفرقة " كايروكي " ، موضحا : " العلمين الجديدة متاحة لكل الناس ولكل الفئات والأعمار ، وبالتالي يجب أن تكون جميع الحفلات مناسبة لجميع الأعمار " .