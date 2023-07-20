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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بـ أعلام مصر .. عروض جوية في سماء العلمين الجديدة | فيديو

عروض جوية في مهرجان
عروض جوية في مهرجان العلمين الجديدة

عرضت فضائية " إكسترا نيوز "، لقطات حية ترصد تنفيذ عروض جوية في سماء مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 

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 وحملت المروحيات المشاركة في العروض الجوية أعلام مصر احتفالا بانطلاق فعاليات مهرجان العلمين .

ومن جانبه قال يوسف هشام عضو لجنة تنظيم  مهرجان العلمين الجديدة  ، إن حفلات " ميجا ستار " العلمين الجديدة تتوافر فيها تقديم الأكلات و"سناكس"، موضحا : "محدش يجيب حاجة معاه" .

وتابع عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة ، في تصريحات تليفزيونية ، أن المهرجان مستمر حتى نهاية الصيف.

أوضح أن أول حفلات المهرجان ستكون للنجم تامر حسني ، والحفلة الثانية ستكون للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم ، فضلا عن حفلات للفنان أحمد سعد ، والفنان عمر خيرت.

وأكمل ، أن هناك مفاجآت لنجوم عالميين ، وحفلة لفرقة " كايروكي " ، موضحا : " العلمين الجديدة متاحة لكل الناس ولكل الفئات والأعمار ، وبالتالي يجب أن تكون جميع الحفلات مناسبة لجميع الأعمار " .

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