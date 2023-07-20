تصعيد مستمر.. أمريكا تعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بسبب حربها مع أوكرانيا، في محاولة لإضعاف موسكو، حتي ترضخ للطلبات الغربية، وتجلس علي طاولة الحوار.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة قيودا على التصدير وعقوبات إضافية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع مجموعة الدول الصناعية السبع وأستراليا وشركاء آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان في 19 مايو الماضي، إن العقوبات تستهدف 32 كيانا ومسؤولا روسيا يتهمون بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والهجمات الإلكترونية والانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما طردت الولايات المتحدة 10 دبلوماسيين روس، من بينهم أشخاص يدعى أنهم جواسيس، ومنعت المؤسسات المالية الأمريكية من شراء سندات مقومة بالروبل.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين البلدين بسبب تصعيد روسيا للعمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، حيث تدعم الميليشيات الموالية لها ضد قوات الحكومة الأوكرانية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذه العقوبات تهدف إلى ردع روسيا من مزيد من التصرفات المزعزعة للاستقرار، ولكنه أبدى استعداده للحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق عملية دبلوماسية.