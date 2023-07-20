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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ربط آسيا وأوروبا.. بوتين يطلق مشروعا ضخما للغاز الطبيعي المسال بالقطب الشمالي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الجزء الأول من مشروع القطب الشمالي-2 للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، في القطب الشمالي.

يعد مشروع القطب الشمالي-2 للغاز الطبيعي المسال “Arctic LNG 2”، أحد المشاريع الرئيسية لروسيا في حملتها لفتح طريق بحري شمالي يربط بين آسيا وأوروبا، وهو أمر أصبح ممكنا بسبب الاحترار العالمي وما يترتب على ذلك من ذوبان الأنهار الجليدية.

وقال أحد المشغلين خلال حفل الإطلاق: “أطلب الإذن لبدء عمليات النقل في البحر”.

وأجاب بوتين: «تم منح الإذن»، بينما وقف ليونيد ميخيلسون، رئيس شركة الغاز العملاقة نوفاتيك بجانبه.

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ويهدف المشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو 19 مليار يورو، إلى تحقيق طاقة إنتاجية تبلغ 19.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، باستخدام ثلاثة خطوط إنتاج.

بوتين القطب الشمالي الغاز

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