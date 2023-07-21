انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

انقطاع الكهرباء في مصر، تصدر محرك البحث جوجل لكثرة بحث المواطنون عن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر، وموعد عودة انتظام التيار الكهربائي، بعدما شهدت عدة مناطق بمختلف محافظات مصر انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، وهو ما أثار التساؤل عن السبب وموعد انتهاء الأزمة.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لجأت إلى في هذه الفترة إلى تخفيف أحمال الكهرباء؛ بسبب موجة الحر الشديدة التى أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال سنتنهي خلال يومين أو ثلاثة وطالب وزير الكهرباء الموطنين بالصبر قليلا قائلا “استحملونا كام يوم”.

وأوضح وزير الكهرباء فى تصريح خاص إلى “صدى البلد” أن اللجوء لخطة تخفيف الأحمال ليس بسبب عجز فى الإنتاج فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات، لكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى ارتفاع في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض ضغط الغاز في محطات إنتاج الكهرباء، وأكد وزير الكهرباء أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل في فترات انقطاع التيار الكهربائي على مختلف المناطق لمراعاة المواطنين.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين انقطاعات في التيار الكهربائي ما تسبب فى شكاوى المواطنين من الانقطاعات الطويلة والمتكررة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وحاجة المواطنين إلى أجهزة التكييف والمراوح لمواجهة ارتفاع حرارة الجو.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء 19 يوليو الجاري، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأصدرت وزارة الكهرباء بيانا قبل يومين أكدت فيه وصول الأحمال الكهربائية خلال ساعة الذروة إلى 34650 ميجاوات، وذلك للمرة الأولى خلال كل الأعوام السابقة، وأشارت إلى أن القدرات الكهربائية المتاحة بلغت 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.

وأكدت وزارة الكهرباء استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق "طوارئ الكهرباء" الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/.

موعد عودة انتظام التيار الكهربائي

ووفق تصريح وزير الكهرباء تنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي في خلال 3 أيام، ليعود انتظام التيار الكهربائي كما كان قبل موجة الحر الشديدة.