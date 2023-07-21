إصابة عروسين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب عريس وعروسته، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة وبداخلها عريس وعروسته يردتدوا ملابس الزفاف وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقلهم إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن العريس ويدعي« م.ن.ب» 33 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات، والعروسة «د.ن.ر» 29 سنة، مقيمة بمحافظة المنيا مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري، فيما رفض النقل مصاب ثالث ويدعي «ح.ع.ح»60 سنة، وتم أخذ إقرار عليه.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلي قسم الاستقبال إلي مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.