نتنياهو يحذر من خطر ظاهرة رفض الطاعة العسكرية

حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خطر ظاهرة رفض الطاعة العسكرية لدى ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي.

ونقت قناة كان عن نتنياهو قوله، "رفض الخدمة العسكرية يعرض أمن جميع مواطني إسرائيل للخطر، مطالباً المعارضة قاطبة عدم التساهل مطلقا مع هذه الظاهرة".

وخلال خطاب ألقاه نتنياهو الليلة الماضية، أشار إلى أن زعماء الحراك الاحتجاجي يقرون بصراحة تامة بأنهم يسعون إلى اسقاط الحكومة.

وتابع يقول إن جهودا تبذل بهدف التوصل الى توافق بشان مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، ورأى أن تعديل هذه الحجة يعزز الديمقراطية ولا يعرضها للخطر.