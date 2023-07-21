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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة توعوية بعنوان دوانا بإيدينا عن المشروع القومي لمشتقات البلازما

ندوة
ندوة

تنظم جامعة عين شمس ندوة توعوية عن المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميتة لدعم النظام الصحي بمصر في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس.

 

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وإشراف إدارى الأستاذ إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتستضيف الندوة اللواء طبيب مجدي أمين رئيس مجلس إدارة جريفولز إيجيبت و د. مدحت العدل طبيب وكاتب و شاعر وسيناريست وفضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد المعز العالم الجليل بالأزهر الشريف.

وذلك يوم الثلاثاء 25 يوليو الساعة 1 ظ بمدرج المحلاوي بكلية الطب.

جامعة عين شمس ندوة توعوية عن جامعة عين شمس المشروع القومي لمشتقات المشروع القومي لمشتقات البلازما المشروع القومي

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