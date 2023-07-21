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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية بميدان الجيزة

صدى البلد

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع ربيع الجيزي بمنطقة ميدان الجيزة دون وقوع إصابات.

 

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع ربيع الجيزي بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق ميدان الجيزة الحماية المدنية قسم شرطة الجيزة مديرية الجيزة

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