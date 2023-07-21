مصرع واصابة 4 اشخاص في حادث مروع على الطريق الاقليمي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث مروع بالطريق الإقليمي اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل "تريلا" بأخرى نصف نقل "دبابة" بعد طلعة البليدة.

أسفر الحادث عن جثتين استخرجها رجال الدفاع المدني بعد استخدام المعدات اللازمة وجرى نقل مصابين اثنين إلى المستشفى للعلاج.

وتهشمت السيارة الدبابة بالكامل وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.