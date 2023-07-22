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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأرقام.. توقعات قبول الكليات للشعبتين الأدبية والعلمية في تنسيق الجامعات 2023

توقعات تنسيق الجامعات
توقعات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم وعلمي رياضة لطلاب الثانوية العامة، والشعبة الأدبية  هي الأكثر بحثا علي محر البحث الشهير جوجل في  تنسيق الثانوية العامة 2023، وبدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

توقعات تنسيق الجامعات 2023


تنسيق الجامعات 2022..  ويمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط اضغط هنا ،  وانطلق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج ، أن صعوبة بعض المواد في امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تؤثر بشكل كبير علي تنسيق الجامعات 2023 .

وتوقع الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد  انخفاض تنسيق الجامعات 2023 مقارنة بالعام الماضي  خاصة في الشعبة العلمية ،، أما بالنسبة للشعبة الأدبية، فستكون مرتفعة هذا العام بناءً على سهولة بعض المواد .

لذلك ،سوف نشاهد تنسيق كلية الحقوق هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بسبب نسبة النجاح وخاصة لطلاب الشعبة الأدبية دون العلمية.

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلي أن كليات الطب والهندسة سوف ينخفض تنسيقها مقارنة بالعام الماضي وسوف يكون انخفاض طفيف للغاية .

وأكد  الدكتور حسن شحاتة  ، أن نتائج  الطلاب لم تتساو بالعام الماضي مشيرا إلى أنها ستكون منخفضة مما يؤدي إلى تغيير التنسيق بالجامعات بشكل ملحوظ لصالح الطالب مؤكدا أن الوزارة تعمل علي مصلحة الطالب في المقام الأول مع تقديم مادة علمية تفيد الطالب بشكل كبير .


وتابع ، أنه لا بد من  وجود بدائل جيدة للكلية المخطط لها  من قبل طلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى وضع هدف أو هدفين آخرين  لطلاب الثانوية العامة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023


وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

 

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

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