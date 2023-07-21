ولاء زايد جديد.. مصرع شاب مختطف قفز من أعلى عقار في كرداسة

على غرار ولاء زايد صيدلي حلوان، لقى أحد الأشخاص مصرعه إثر قيامه بإلقاء نفسه من علو عقب احتجازه من قبل عدد من المتهمين "جاري ضبطهم" بأحد الشقق السكنية بعزبة العسيلي بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بعزبة العسيلي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور علي جثة لذكر لا يحمل أوراق تدل علي هويته، وبمناقشة الشهود وحارس العقار أفادوا بأنه من غير قاطني العقار.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي احتجزه عدد من الأشخاص داخل شقة بالعقار محل العثور علي جثته وأنه قام بإلقا نفسه من الشرفة هربا منهم، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.