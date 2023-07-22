طوال الإجازة الصيفية.. كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال إجازة نهاية العام الدراسي تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .



وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية لكافة الفرق الدراسية



جدير بالذكر انه تشهد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء امتحانات القدرات بها، حيث إن الكلية تعتبر من الكليات التي تتطلب اجتياز امتحان القدرات كشرط للالتحاق بها وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن كليات الفنون التطبيقية تجري كل عام اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها بهدف قياس قدرة الطالب علي الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري