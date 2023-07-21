أردوغان يناقش مع زيلينسكي تفاصيل تمديد صفقة الحبوب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفاصيل تمديد صفقة الحبوب، وقال مكتب أردوغان: "أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وخلال المحادثة الهاتفية، التي جرت بناءً على طلب من زيلينسكي، ناقشا بالتفصيل مسألة تمديد الاتفاق على ممر الحبوب في البحر الأسود (صفقة الحبوب)".

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا تبذل جهودًا نشطة لإحلال السلام، فيما كانت روسيا أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب بدءًا من 18 يوليو الجاري، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.

وزارة الدفاع الروسية

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة "ناقلة محتملة للمعدات العسكرية"، وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 20 يوليو، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.