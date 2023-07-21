مبلغ خرافي.. سيف زاهر يكشف مطلب الأهلي لبيع محمد الشناوي

كشف الإعلامي سيف زاهر، أخر التفاصيل الخاصة بشأن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.



وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس": "كان هناك جلسة اليوم جمعت بين الخطيب ومحمد الشناوي ولجنة الكرة، ومحمد الشناوي يرغب في خوض تجربة خارجية، هو يريد تأمين مستقبله".



وأضاف: "الشناوي قال للخطيب أنه يرغب في خوض تجربة تأمن له مستقبله، وكان رد الخطيب بعد أخذ رأي كولر حيث قال المدرب أنه إذا كانت هذه رغبة الشناوي، فلا مشكلة من رحيله".



وأكمل: "الأهلي أعطى موافقة مبدئية لرحيل الشناوي في حالة أتيح له عرض، فلن يقف النادي ضد رغبته".



مطلب الأهلي لرحيل محمد الشناوي



واختتم: "مسئول في الأهلي قال لي احنا طالبين 10 مليون دولار لبيع محمد الشناوي".