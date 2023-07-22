استعدوا بالاحتياطات اللازمة.. تحذير ومفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية هذا الشهر، موضحة أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية " والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"هناك زيادة في نسبة الرطوبة، مما يزيد من شعورنا بالحرارة الشديدة.

تابعت: "ويعود ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يحمل معه كمية كبيرة من بخار الماء وكتل هواء ساخنة قادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة ووجود مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، مما يزيد من ساعات تسطيع الشمس بشكل كبير'.

وأكملت: "من الضروري أن نتخذ احتياطاتنا بعناية ونتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ونرتدي الملابس المصنوعة من القطن، ونشرب الماء، مضيفا:" استعدوا لدرجات الحرارة لأنها مستمرة حتي نهاية الشهر".