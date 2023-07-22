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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تساعد في علاج خشونة المفاصل.. تعرف عليها

خشونة المفاصل
خشونة المفاصل

ما هي الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدة في علاج خشونة المفاصل؟ هناك العديد من الأطعمة التي يمكن تناولها لمساعدة في علاج خشونة المفاصل وتخفيف الألم والتورم والتهيج، وتعزيز الشفاء. وإليك بعض الأطعمة التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي لمرضى خشونة المفاصل كشف عنها الدكتور أشرف إسماعيل استشارى العظام لصدى البلد.

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السمك: يحتوي السمك على الأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. وتشمل بعض الأسماك الغنية بالأوميغا-3 السلمون والتونة والسردين والماكريل.

الفواكه والخضروات: تحتوي الفواكه والخضروات على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تساعد على تحسين صحة الجسم بشكل عام. وتشمل بعض الفواكه والخضروات التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي الأفوكادو والبطاطا الحلوة والفراولة والأناناس والكرفس والسبانخ والكراث.

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والقمح الكامل على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، والتي تساعد على تحسين صحة الجسم وتقليل الالتهابات.

العنب الأسود: يحتوي العنب الأسود على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر، وتقليل الالتهابات وتعزيز الشفاء.

اللحوم الخالية من الدهون: تشمل اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والسمك والبقر والخنزير المشوي، والتي تحتوي على البروتينات التي تساعد على بناء العضلات وتحسين صحة الجسم بشكل عام.

الأغذية الغنية بالكالسيوم: تشمل الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن واللبن والبقوليات والمكسرات، والتي تساعد على تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بالخشونة المفصلية.

يجب تجنب تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة والمشبعة بالدهون والسكريات والملح، والتي يمكن أن تزيد من الالتهابات وتفاق التأثير سلبًا على صحة المفاصل. وبشكل عام، يجب تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمغذية، والتي تساعد على تحسين صحة الجسم بشكل عام. كما ينصح بالتحدث مع الطبيب أو الدايتيشن للحصول على نصائح خاصة بالنظام الغذائي لمرضى خشونة المفاصل.

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