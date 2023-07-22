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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار تناول الموز بكثرة على الأطفال.. تعرف عليها

اضرار تناول الموز
اضرار تناول الموز بكثرة للاطفال

الموز هو واحد من الفواكه الصحية والغنية بالمغذيات، ويعد خيارًا جيدًا لتغذية الأطفال  ومع ذلك، إذا تم تناول الموز بكميات كبيرة بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية، كشف عنها الدكتور يوسف فريد استشارى الأطفال لصدى البلد.

أضرار تناول الموز فى هذه الحالات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

 

أضرار تناول الموز بكثرة للأطفال

 

أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لتناول الموز بكثرة هو الإسهال، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف. كما يمكن أن يؤدي تناول الموز بكثرة إلى زيادة مستويات السكر في الدم، وخاصةً إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في السكري.

بعض الأطفال قد يعانون من حساسية تجاه الموز، وبالتالي يمكن أن يحدث لهم تفاعلات تحسسية مثل الطفح الجلدي أو صعوبة التنفس في حالة تناولهم لكميات كبيرة من الموز.

على الرغم من هذه الآثار الجانبية المحتملة، فإن تناول الموز بكميات معتدلة لا يشكل خطرًا على صحة الأطفال. ويمكن للأطفال الاستمتاع بفوائد الموز، كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، وبشكل يتناسب مع احتياجاتهم الغذائية الفردية. ويجب على الآباء والأمهات التحدث مع الطبيب إذا كانوا يشعرون بالقلق بشأن تأثير تناول الموز على صحة أطفالهم.

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