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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

8772 مواطنا بجنوب سيناء استفادوا من مبادرة 100 يوم صحة

١٠٠ مليون صحة
١٠٠ مليون صحة

تواصل مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذ فعاليات حملة 100 يوم صحة بكافة مدن المحافظة ، لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين وزائري المحافظة، والتي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المبادرة تقدم كافة الخدمات الطبية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، ومنها مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، والكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص الأورام السرطانية "البروستاتا، القولون، الرئة، عنق الرحم".


وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم أن الفرق الوقائية بالمبادرة تقوم بأعمالها من مراقبة الأغذية وصحة البيئة، والتطعيمات ومتابعة المتخلفين، وأيضًا تقديم الخدمات من خلال القوافل الطبية التي تصل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل الجبال ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بجانب فرق التوعية والتواصل المجتمعي التي تحرص على تقديم التوعية والمشورة لكافة المواطنين من خلال فرق الثقافة الصحية والإعلام السكاني وتنظيم الأسرة والرائدات الريفيات، وذلك من خلال الندوات التثقيفية بالشوارع والمصالح الحكومية والزيارات المنزلية.


من جانبه قال رضا أحمد، مسئول القوافل الطبية والمبادرات الصحية بمديرية الصحة، إن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة حتى اليوم بلغ 8772 مواطنًا بكافة مدن المحافظة، بواقع فحص 2039 بمبادرة دعم صحة المرأة، وفحص 190 من المقبلين على الزواج، و1364 بمبادرة الكشف والفحص عن الأورام السرطانية، و 116 بمبادرة صحة الأم والجنين، والكشف المبكر لضعف السمع وحديثي الوالدة لعدد115، و فحص 4809 مواطنًا في مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة.


وأكد مسئول القوافل الطبية والمبادرات الصحية، أن إجمالي عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة بلغ 3599، وإجمالي عدد المنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغ 2188، وجرى تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات بواقع 1363 طفلًا، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 2171، وبلغ عدد المرضى الذين جرى صرف العلاج لهم بالمجان 1681، وبلغ إجمالي عدد المحولين إلى المستشفيات الحكومية 56 مريضًا لإجراء العمليات على نفقة الدولة.


وأوضح أن عدد المنشآت الغذائية التي جرى المرور عليها خلال المبادرة بلغ 514 منشأة، ومتابعة 102 محطة مياه شرب، وسحب عينات من 151 حمام سباحة، والمرور على 21 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، وتنظيم 401 ندوة.

١٠٠ مليون صحة

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جنوب سيناء مبادرة ١٠٠ مليون صحة مدن المحافظة

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