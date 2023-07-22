سجن مشدد.. قرار عاجل من جنايات الجيزة بشأن قاتل إبنة زوجته بأكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونصف اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة، على المتهم بقتل ابنة زوجته الطفلة مكة بمنطقة مساكن عثمان بأكتوبر بعد وصلة تعدٍ عليها، وارتطام رأسها بالحائط ما تسبب في وفاتها في الحال.

أمر إحالة المتهم بقتل الطفلة مكة

وكشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر، مفاده وصول س. م وبصحبتها ابنتها الطفلة "مكة" وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها، وبإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات فقد تبين بأن الطفلة مقيمة صحبة والدتها، وزوج والدتها م. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

عن يوم الجريمة قال المتهم بقتل طفلة زوجته في الجيزة إن زوجته اتفقت مع سيدة في كومبوند شهير للقيام ببعض الأعمال المنزلية لها وأخبرتني بذلك وانصرفت وتركت معي ابنتها مكة وابنتي حياة لرعايتهما لحين عودتها من عملها حتى استيقظت على صرخات ابنتي حياة من شدة الجوع فأحضرت لها طعامها "الرضعة" وأيقظت مكة للبقاء بجوار شقيقتها.

المتهم يعترف بجريمته في الجيزة

وأضاف المتهم مهند.ع 20 سنة: وأنا راجع الأوضة بصيت على مكة لقيتها صاحية فقلت لها تعالي قومي اقعدي جنب أختك فببص عليها لقيتها عاملة حمام على نفسها ومغرقة الفرشة اللي كانت نايمة عليها، فأنا اتضايقت منها وزعقتلها وضربتها على وشها قلمين صغيرين، وقلت لها غيري هدومك وتعالي عشان تقعدي جنب أختك.

وأردف: سألتها إذا كانت عايزة تاكل فقالتلي أيوة يا بابا عايزة آكل وجبت لها طبق الرز واللوبيا اللي كانت سارة سيباه، وفعلا مكة قعدت جنب أختها حياة وقعدت تاكل، وأنا نمت جنبهم فقلت أقوم أروق الشقة وأنضفها وفعلا دخلت على الأوضة اللي بتنام فيها مكة، وبدأت أروقها وأنضف فيها ومسحتها وظبطت فرشتها وناديت على مكة قلتلها هاتي يا مكة الدفاية بتاعتك عشان أفرشهالك على الفرشة بتاعتك فقالت لي حاضر بس مجبتش حاجة ونفضتلي، فأنا ناديت عليها بشخيط وزعيق من على باب الأوضة، ولقيتها ساعتها ماسكة إزازة الفينيك وبتحاول تفتحها روحت شاخط فيها ومزعق لها وقلت لها خدي هنا تعالي ولما جتلي قلتلها انتي مش عارفة إن ده غلط وبيتمسح بيه الأرض، وروحت ماسكها بإيدي اليمين من كتفها الشمال وزقيتها لفة بحيث إنها تلف جسمها وزقيتها برة على الصالة، وأنا بزقها كده راحت وقعت واتخبطت في (السفل) بتاع باب الأوضة، فقامت دايخة ومش مظبوطة فروحت واخدها دخلت بيها الحمام وغسلت لها وشها فقلت بالمرة أحميها عشان حسيتها مش فايقة وبعد كده وأنا بلبسها في الطرقة هدومها لقيتها بتقولي يا بابا أنا نفسي أنام فقلت لها خشي نامي راحت داخلة على فرشتي تنام وأنا سيبتها تنام على فرشتي بالرغم اني مش معودهم انهم يناموا على فرشتي.

مقتل الطفلة مكة في الجيزة

وأكمل المتهم: دخلت بعدها نضفت أوضتها وبعد كده لقيت صاحب البيت بينده عليا وبيقول انه عاوزني في شغل كهرباء في شقتين عنده في نفس العمارة في الدور الخامس، فأنا قلت له حاضر نازلك فدخلت أصحي مكة عشان آخدها هي وأختها حياة وأنزلهم عند أمي اللي ساكنة في نفس العمارة في الدور الأرضي فدخلت عشان أصحي مكة وفضلت أقولها قومي يا مكة عشان ننزل لقيتها ما بتردش عليا وقاطعة النفس خالص روحت مقرب منها إني أشوفها لقيتها مش بتتنفس، وروحت حاطط إيدي علي قلبها لقيت نبضها قاطع خالص وروحت واخد بنتي حياة ونازل بيها على أمي في الدور الأرضي في شقتها تحت وقلت لها الحقيني يا أمي مكة قاطعة النفس وشكلها ماتت، فأمي كانت بتصوت فأنا قلت لها لا إهدي متصوتيش يمكن تكون مغمى عليها ومامتتش عشان هي اتخبطت مني في الطرقة فتعالي معايا شوفيها ففعلا أخدت أمي وطلعنا على فوق فأول لما شافت مكة لقيتها هتصوت فروحت هديتها وقالتلي دي ماتت، فقلت لها والنبي إهدي وما تفضحيناش ومتلميش الناس علينا لحد لما أمها تيجي.

مراتي رجعت من الشغل وادتني مبلغ 900 جنيه فلوس خدتها من صاحبة الشغل وقالتلي ابقى ادفع الإيجار القديم اللي علينا وبعد كده روحنا جبنا نص كيلو لبن وعلبة سجاير بوكس ليا وطلعنا على شقة أمي ودخلنا جوه عندها قعدنا وأنا روحت قايم عملت كوبايتين شاي واحدة ليا وواحدة لسارة وأمي شربت نسكافيه، وقعدنا شوية وأنا قلت لسارة تعالي نطلع فوق عندنا وأمي جابت المصحف معاها وطلعت معانا وطلعنا ودخلنا قعدنا في الصالة وأمي مسكت المصحف وقعدت تحلف لسارة إن اللي هي وربنا أخدها فسارة اتخضت وقالت لها أمي ماتت فأمي ردت عليها وقالت لها ياريت فقالت لها لأ ده مكة بنتك اللي ماتت وراحت عند ربنا فسارة كانت هتصرخ فأنا قلت لها اهدي اهدي هتلمي الناس علينا وكده البنت هتتشرح، فقالتلي البنت فين البنت فين انت وديتها فين فقلت لها اصبري فهي دخلت على أوضة مكة الأول وده اللي حصل.