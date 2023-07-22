لغز الجثة المتفحمة.. حريق يلتهم شقة في العمرانية غرب الجيزة

لقى شخص مصرعه في الجيزة، أثر حريق إندلع في شقة سكنية بالطابق الرابع في أحد العقارات بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

مصرع شخص في حريق شقة بالعمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بإندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة ترعة الزمر بدائرة العمرانية غرب الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص والسيطرة على النيران.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إندلاع النيران في شقة سكنية وتفحم محتوياتها بالكامل، حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على الحريق، وعقب إخماده وإجراء عمليات التبريد تم العثور على جثمان شخص داخل الشقة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، مصرع شخص جراء الحريق، حيث تبين من الفحص أن المتوفي من سكان الشقة ولقى مصرعه جراء إحتجازه داخل الشقة أثناء إندلاع النيران، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجرى إستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.