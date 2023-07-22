عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مطلعش العوض .. قصة فسخ خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق العمر

صدى البلد

اعتادت البلوجر سارة محمد على احتلال التريند في الآونة الأخيرة، بعد تعرضها لحادث أفقدها بصرها، إذ اكتسبت تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الجميع يتابع أخبارها خاصة بعد ما تم تداوله عن رد فعل خطيبها.

شغلت البلوجر الشهيرة سارة محمد تفكير جميع متابعيها، بما دار حولها من أحداث بعد فقدان بصرها، حيث فقدت بصرها إثر تعرضها لطلق ناري وهي تجلس بجوار خطيبها في السيارة، وبعد أن نقلها إلى المستشفى تضاربت الأقاويل حول تركه لها في محتنها، وهو الأمر الذي أنكره تمامًا، إلا أن العلاقة بينهما انتهت بالفشل، وبعد الانفصال سرعان ما أعلنت سارة عن خطبتها من جديد، ثم الانفصال عنه في وقت قصير فما التفاصيل؟

 

txt

تخفيضات حتى 50%.. تعرف على موعد وتفاصيل الأوكازيون الصيفي

txt

50 درجة مئوية .. ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة للمصريين ؟

خطوبة سارة محمد من صديق العمر 

 بعد مرور أشهر من الحزن وفقدان الشغف في الحياة بسبب فقدان البلوجر سارة محمد بصرها وخطيبها الذي تخلى عنها، أعلنت سارة عبر حسابها الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك، خطبتها من جديد، لكن هذه المرة من صديق العمر. 

أوضحت سارة محمد في إعلانها: « الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، صاحب العمر أول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا لي خلاص، قرينا الفاتحة».

سارة تفسخ خطبتها بعد شهرين 

بعد مرور شهرين فقط من إعلان البلوجر سارة محمد خطوبتها من صديق العمر، فاجأت متابعيها عبر موقعيّ التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، بإعلانها فسخ الخطبة من خلال خاصية الاستوري، حيث كانت تجيب عن سؤال أحد متابعيها عن كونها مخطوبة أم لا، فردت سارة نافية كونها مخطوبة.

سارة في دار أيتام 

كانت البلوجر سارة محمد قد تركت منزلها وذهبت لتعيش في مكان آخر، ما دفع المتابعين للاعتقاد بأنها انتقلت للعيش في دار أيتام، إلا أنها ظهرت في مقطع فيديو بعدها ونفت هذا الأمر تمامًا، موضحة أنها تركت المنزل لأنها لا تستطيع العيش في المكان الذي تعرضت فيه للأذى.

سارة محمد التريند البلوجر دار ايتام خطوبة سارة محمد انستجرام فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

الكيلو بـ50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

قرار قضائي جديد في سب وقذف مرتضي منصور لـ الخطيب

الحكومة أعلنت رسميا.. اعرف موعد انتهاء موجة انقطاع الكهرباء

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

أشرف بن شرقي يتجاهل أنباء انتقاله للأهلي بنشر صور تدريبات منفردة

أنتِ حلم حياتي.. معجب يفاجئ طليقة حسن شاكوش ورد صادم منها

عقوبة جديدة ..قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور

ترشيحاتنا

الحمامي وموتلو شين .. حكاية أول سفير لمصر وتركيا بعد سنوات من المقاطعة

نتيجة الثانوية العامة بـ100 جنيه|7 سنوات سجنا و200 ألف جنيه غرامة عقوبة النصب

الأرخص في مصر| هاتشباك بمظهر رياضي.. الحق اشتريها

نهاية محزنة.. زجاجة من مشروب الطاقة تنهي حياة مراهق

مطلعش العوض .. قصة فسخ خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق العمر

لكل بيت مصري.. إزاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع التيار فجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

بيضحك عليك.. أسعار السجائر تتخطى 70 جنيهًا والتجار يصنعون الأزمة.. تفاصيل

فسخت خطوبتها.. 10 صور رقيقة تبرز جمال البلوجر سارة محمد.. شاهد

فيديو

تعرضت للخيانة .. علا رامي تعود بتصريحات مثيرة عقب غياب طويل عن الشاشة

جامعة المنصورة تكتشف ديناصورا مصريا عاش قبل 75 مليون سنة.. فيديو جراف

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم احتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال تسليم شهادات الإعفاء الطبي

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ