مطلعش العوض .. قصة فسخ خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق العمر

اعتادت البلوجر سارة محمد على احتلال التريند في الآونة الأخيرة، بعد تعرضها لحادث أفقدها بصرها، إذ اكتسبت تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الجميع يتابع أخبارها خاصة بعد ما تم تداوله عن رد فعل خطيبها.

شغلت البلوجر الشهيرة سارة محمد تفكير جميع متابعيها، بما دار حولها من أحداث بعد فقدان بصرها، حيث فقدت بصرها إثر تعرضها لطلق ناري وهي تجلس بجوار خطيبها في السيارة، وبعد أن نقلها إلى المستشفى تضاربت الأقاويل حول تركه لها في محتنها، وهو الأمر الذي أنكره تمامًا، إلا أن العلاقة بينهما انتهت بالفشل، وبعد الانفصال سرعان ما أعلنت سارة عن خطبتها من جديد، ثم الانفصال عنه في وقت قصير فما التفاصيل؟

خطوبة سارة محمد من صديق العمر

بعد مرور أشهر من الحزن وفقدان الشغف في الحياة بسبب فقدان البلوجر سارة محمد بصرها وخطيبها الذي تخلى عنها، أعلنت سارة عبر حسابها الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك، خطبتها من جديد، لكن هذه المرة من صديق العمر.

أوضحت سارة محمد في إعلانها: « الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، صاحب العمر أول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا لي خلاص، قرينا الفاتحة».

سارة تفسخ خطبتها بعد شهرين

بعد مرور شهرين فقط من إعلان البلوجر سارة محمد خطوبتها من صديق العمر، فاجأت متابعيها عبر موقعيّ التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، بإعلانها فسخ الخطبة من خلال خاصية الاستوري، حيث كانت تجيب عن سؤال أحد متابعيها عن كونها مخطوبة أم لا، فردت سارة نافية كونها مخطوبة.

سارة في دار أيتام

كانت البلوجر سارة محمد قد تركت منزلها وذهبت لتعيش في مكان آخر، ما دفع المتابعين للاعتقاد بأنها انتقلت للعيش في دار أيتام، إلا أنها ظهرت في مقطع فيديو بعدها ونفت هذا الأمر تمامًا، موضحة أنها تركت المنزل لأنها لا تستطيع العيش في المكان الذي تعرضت فيه للأذى.