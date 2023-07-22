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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق منزل في أبو النمرس

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب في منزل بمنطقة أبو النمرس جنوب الجيزة بدون وقوع إصابات في الحادث.

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السيطرة على حريق في منزل بـ أبو النمرس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع النيران في منزل بمنطقة نزلة الأشطر في أبو النمرس، وعلى الفور أمر اللواء بهاء جابر مدير الحماية المدنية في الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص، حيث إنتقلت سيارتين إطفاء إلى موقع الحريق.

وتبين من معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والتي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشتعال النيران في منزل مكون من ثلاث طوابق وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث ابو النمرس حريق

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