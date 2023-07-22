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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار في الزمالك بـ استبعاد 3 نجوم قبل البطولة العربية

الزمالك
الزمالك

يستعد الزمالك للمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية فى الفترة من 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق إلى السعودية مساء غد الأحد.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يستبعد سامسون وبلحاج وشبانه من السفر للبطولة العربية لرؤية فنية ومصطفى شلبي للإصابة"

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة 28 يوليو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة العربية. 

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري 

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو في تمام الساعة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف. 

 

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